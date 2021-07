캠코, 플랫폼 운송업 종사자 무료보험 가입 지원 협약

[아시아경제 이광호 기자]한국자산관리공사(캠코)는 서울지방우정청과 캠코 채무자 중 플랫폼 운송업 종사자에 대한 교통상해보험 무료가입지원을 위한 업무협약을 체결했다고 29일 밝혔다.

이번 업무협약은 고용·소득이 불안정하고 사회보험 가입률이 낮은 플랫폼 운송업 종사자에게 교통상해보험 무료가입을 지원함으로써 고용안전 사각지대를 해소하는 단초를 마련하기 위해 추진됐다.

협약을 통해 캠코는 지원 대상자를 추천하고, 서울지방우정청은 신한캐피탈이 사회복지공동모금회에 기부한 기부금 50%와 우체국보험 공익재원 50%를 더해 보험료 전액을 지원한다.

지원되는 상품은 '우체국 나르미 안전보험'으로, 교통재해 사망(3000만원), 장해(500만원), 중환자실입원, 중대수술 등을 1년 동안 보장하는 교통상해보험이다.

지원대상은 캠코 채무자 중 수도권 거주 플랫폼 운송업 종사자 약 1000명이며, 다음달 2일부터 캠코 고객지원센터 또는 서울중앙우체국 보험팀을 통해 선착순 접수를 받는다.

신흥식 캠코 부사장은 "고용안전 사각에 있는 플랫폼 운송업 종사자 지원 확대를 기대하며 이번 협약에 동참하게 됐다"며 "앞으로도 금융취약계층 지원과 함께 꾸준히 상생·협력의 가치를 실천하는데 앞장서겠다"고 말했다.

