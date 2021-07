[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 경남 창원 전 소방본부장이 공무차량을 사적으로 이용해 감봉 징계를 받았다.

창원시는 이 전 소방본부장에게 성실의무 위반으로 4월 감봉과 2개월 징계에 이어 이달 초 소방서장으로 발령냈다고 29일 밝혔다.

시는 올해 초 특정감사에서 이 전 소방분부장이 공무차량을 사적 용도로 사용한 것을 확인해 2개월 징계처분했다.

시는 공무차량을 개인적으로 쓴 기간이나, 사용 용도 등은 공개하지 않았다.

