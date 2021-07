LG CNS, 국내 최초 구글 클라우드 '머신러닝 전문기업' 인증 획득

[아시아경제 강나훔 기자] LG CNS는 구글 클라우드의 ‘머신러닝 전문기업(Machine Learning Specialization)’ 인증을 획득했다고 29일 밝혔다. 이 인증 획득한 한국 기업은 LG CNS가 유일하다.

구글 클라우드는 17개 종류의 전문기업(Specialization) 인증 제도를 운영하고 있다. 전문기업 인증서는 각 기술 분야에서 실제 적용사례를 통한 전문성을 검증한 기업에게 발행된다. 엑센추어(Accenture), 딜로이트(Deloitte), 슬라럼(Slalom) 등 유명 글로벌 기업들이 획득한 인증이기도 하다.

머신러닝 전문기업 인증 획득을 위해서는 AI(인공지능)·머신러닝 기술과 관련된 6개 분야 33개 항목에 대한 전문성 검증을 통과해야 한다. 33개 항목에는 ▲AI·머신러닝 사업 성공사례와 기술 역량 ▲구글에서 인증한 ‘프로페셔널 머신러닝 엔지니어’ 보유 ▲회사의 AI 전문조직 현황과 투자계획 등이 포함돼 있다. 모든 항목 에서 구글 클라우드가 제시하는 수준 이상의 자격을 갖춰야 한다.

우선 LG CNS는 구글 클라우드의 기술을 활용한 고객 AI 구축 성공사례를 통해 역량을 검증했다. 고객의 단순, 반복 문의를 AI 음성 기반의 챗봇으로 응대하는 LG전자 ‘글로벌 컨택센터 보이스봇’, AI 외국어 회화 애플리케이션 일본 AEON사의 ‘AI 스피크튜터’ 구축 사례가 대표적이다.

또 AI로 사업자등록증 이미지를 국가별로 자동 분류하는 모델, SNS 댓글에 대한 긍정문장, 부정문장을 판단하는 감정분석 AI, 시간대별 고속버스 탑승자 수를 예측해 배차 조정을 지원하는 머신러닝 모델 등으로 AI·머신러닝 전문성을 보여줬다.

아울러 LG CNS는 구글이 인정한 머신러닝 최고 전문가 자격인 ‘프로페셔널 머신러닝 엔지니어’ 7명을 확보하며 구글 클라우드의 요구 조건을 충족했다. LG CNS는 구글의 AI 개발자 공인 인증 프로그램 ‘TDC(Tensorflow Developer Certificate)’ 자격증을 취득한 170여명의 직원도 보유하고 있다.

이주열 LG CNS D&A연구소 상무는 "이번 인증은 LG CNS가 AI 분야 트렌드를 선도하고 있음을 단적으로 보여주는 것"이라며 "글로벌 최고 수준의 구글 AI 기술을 가장 잘 이해하고 활용할 수 있는 파트너로서 고객에 최적화된 AI를 제공해 고객 디지털 전환을 실현할 것"이라고 밝혔다.

