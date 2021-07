[클릭 e종목] "롯데칠성, 하반기 시장 기대치 상회 전망"

하나금융투자 보고서





[아시아경제 이민지 기자] 하나금융투자는 29일 롯데칠성에 대해 투자의견 매수와 목표가 20만원을 유지했다. 2분기 실적이 시장 기대치를 충족하지 못했지만 하반기엔 예상보다 높은 실적을 내놓을 것으로 기대된다는 판단에서다.

2분기 롯데칠성의 연결 매출액과 영업이익은 각각 6689억원, 456억원으로 전년동기대비 각각 12%, 55.6% 늘었다. 지난해 기저효과와 더불어 신제품 판매호조로 음료 부문은 1년 전 대비 8% 성장했다. 지난 2월 출시한 ‘제로 사이다’와 ‘제로 콜라’는 상반기에 340억원의 매출을 시현한 것으로 파악됐다.

주류 매출은 1년 전보다 11% 증가했다. 사회적 거리두기로 B2B 주류 시장 부진이 이어졌으나 신제품 ‘클라우드 생’과 와인 판매 호조가 성장을 견인한 것으로 판단된다. 심은주 하나금융투자 연구원은 “맥주 OEM 관련 매출은 상반기 70억원 수준으로 추산된다”며 “소주 설비 이전 관련 원가 부담과 주류 광고 판촉비 집행에 기인해 주류 손익은 기존의 시장 기대치를 소폭 하회했다”고 설명했다.

롯데칠성은 3분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 5.5% 30% 늘어날 것으로 내다봤다. 우호적인 날씨와 편의점 트래픽 회복에 기인해 음료 매출은 1년 전보다 6% 이상 성장이 기대된다. 주류는 사회적 거리두기 부정적 영향이 이어지겠지만 지난해 기저와 리뉴얼에 기인해 4% 가량의 성장이 이어질 것으로 보인다. 심은주 연구원은 “하반기 원당과 캔 등 원자재 부담이 불가피하겠으나 음료 판가 인상 효과와 소주 라인 통합, 물류 거점 통합 등 비용 효율화에 기인해 연간 손익은 1750억원으로 유지했다”고 말했다.

맥주 OEM 확대는 올해부터 중장기까지 실적에 긍정적인 영향을 줄 것으로 보인다. 3분기에는 제주맥주와 곰표밀맥주 이외에 2개 사가 추가되며 올해 관련 매출은 약 350억원 내외로 추산된다. 심 연구원은 “2분기 손익이 당초 기대치를 하회하면서 주가가 고점 대비 19%가량 하락했는데 연간 가이던스가 유지된다는 점에서 중장기적으로 긍정적”이라며 “맥주 가동률은 지난해 20%에서 올해 37%로 상승할 것으로 추정돼 내년엔 손익분기점을 돌파할 것으로 기대된다”고 전했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr