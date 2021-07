[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 롯데백화점 광주점 5층 스포츠 전문매장 뉴발란스에서 지속적인 무더위에 기능성 반바지를 선보이고 있다. 기능성 반바지는 발수코팅이 뛰어나 여름철 물놀이와 수영장에서 착용이 가능하며 입체적인 패턴으로 활동성이 우수해 운동이나 일상생활에서 편안하게 착용 할 수 있는 여름철 대표 패션 아이템으로 인기를 끌고 있다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr