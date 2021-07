[아시아경제 이민지 기자] 에스티팜 에스티팜 237690 | 코스닥 증권정보 현재가 106,000 전일대비 900 등락률 +0.86% 거래량 134,718 전일가 105,100 2021.07.28 13:53 장중(20분지연) 관련기사 한미-에스티팜-녹십자, 손 잡고 mRNA 백신 개발 추진한다에스티팜, 코로나19 mRNA 백신 개발 본격화한다이번 주 도착하는 ‘mRNA’ 관련 역대급 수혜주 close 은 2분기 영업이익으로 48억7500만원을 기록해 흑자전환했다고 28일 공시했다. 매출액은 19.5% 성장한 404억원을 기록했고 순이익은 56억원으로 124% 늘어났다.

