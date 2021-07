▲ 사정근씨 별세, 김욱헌(프로축구 전북현대모터스 차장)씨 장인상 = 28일 오전, 전남 장흥우리병원중앙장례식장 2층, 발인 30일. ☎ 061-863-4444

