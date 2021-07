[e공시 눈에 띄네] 코스닥-27일

<장 마감 후 주요 공시>

◆ 스튜디오산타클로스 스튜디오산타클로스 204630 | 코스닥 증권정보 현재가 3,100 전일대비 190 등락률 -5.78% 거래량 353,860 전일가 3,290 2021.07.27 15:30 장중(20분지연) 관련기사 스튜디오산타클로스, 배우 양현민 전속 계약 체결스튜디오산타클로스, 배우 허준석 전속 계약 체결이즈미디어, 스튜디오산타클로스 콘텐츠 IP 확보… “스타부터 OTT까지” close =주식회사 엔에스엔이 서울동부지방법원에 신주발행금지 가처분소송을 제기했다고 공시.

◆ 골든센츄리 골든센츄리 900280 | 코스닥 증권정보 현재가 495 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 2,477,119 전일가 495 2021.07.27 15:30 장중(20분지연) 관련기사 하락장에서도 ‘LG화학’ 잘 나가는 이유. 속! 시원하게 말씀드립니다.백신 맞고 “트래블 버블”! 원금회복, 황금 수혜 株"시간이 많지 않습니다" 오르기 전에 빨리 살 종목들 close =주가안정을 통한 주주가치 제고를 위해 20억원 규모로 자사주 취득을 결정했다고 공시.

◆ 코아시아옵틱스 코아시아옵틱스 196450 | 코스닥 증권정보 현재가 3,340 전일대비 90 등락률 +2.77% 거래량 528,958 전일가 3,250 2021.07.27 15:30 장중(20분지연) 관련기사 원전株 고공행진! 숨은 “황금주” 大공개!코아시아옵틱스, 24일 거래 재개…“글로벌 렌즈 기업 도약”코아시아옵틱스, 1Q 흑자전환…"매출액 전년比 51%↑…고화소 비중 확대 효과" close =카메라 모듈 제조사인 CoAsia CM VINA JSC의 일부 주식 취득을 위해 94억원 규모로 전환사채권 발행을 결정했다고 공시.

◆ 제낙스 제낙스 065620 | 코스닥 증권정보 현재가 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 15,950 2021.07.27 00:00 장중(20분지연) 관련기사 제낙스, 61억원 규모 유상증자 결정 철회[e공시 눈에 띄네] 코스닥-26일제낙스, 40억원 규모 대출원리금 연체사실 발생 close = 한국거래소는 다음달 6일까지 상장폐지에 따른 정리매매를 개시한다고 공시. 상장폐지사유는 감사범위 제한과 계속기업 존속능력에 대한 불확실성.

◆넥스턴바이오=종속회사인 넥스아이디랩이 타법인 증권 취득자금 마련을 위해 100억원 규모로 제3자배정 유상증자에 나선다고 공시

이민지 기자 ming@asiae.co.kr