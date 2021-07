7개월만에 고꾸라진 소비심리…물가인식·집값전망은 ↑

한국은행 '2021년 7월 소비자동향조사'

코로나19 4차 대유행 영향에 소비심리가 7개월만에 고꾸라졌다.

28일 한국은행이 발표한 '2021년 7월 소비자동향조사'에 따르면, 7월 소비자심리지수(CCSI)는 전월대비 7.1포인트 하락한 103.2를 기록했다. 지난해 12월(91.2, 7.8포인트 하락) 이후 7개월 만의 하락세다.

CCSI는 올해 들어서는 백신접종, 수출 호조 지속 등으로 꾸준히 상승하며 앞서 여섯달간 19.1포인트나 올랐다. 그러나 이번달 들어 코로나19 4차 대유행이 시작되고, 사회적 거리두기 단계도 격상되면서 다시 하락세로 바뀌었다.

CCSI는 소비자동향지수(CSI)중 6개 주요지수를 이용하여 산출한 심리지표로, 장기평균치(2003년 1월 ~ 2020년 12월)를 기준값 100으로 해 100보다 크면 장기평균보다 낙관적임을, 100보다 작으면 비관적임을 의미한다.

6개 주요지수가 일제히 하락세를 보였다. 현재생활형편CSI(91) 및 생활형편전망CSI(96)는 전월대비 각각 2포인트, 3포인트 내렸고 가계수입전망CSI(98) 및 소비지출전망CSI(108)는 전월대비 각각 2포인트, 5포인트 하락했다. 현재경기판단CSI(82) 및 향후경기전망CSI(92)는 전월대비 각각 12포인트, 17포인트 하락했다.

다만 CCSI는 코로나19 1차 대유행이 있었던 지난해 2월부터 4월까지 31.5포인트 하락, 2차(지난해 9월) 8.3포인트 하락, 3차(지난해 12월) 7.8포인트 하락 보다는 하락폭이 작았다. 황희진 경제통계국 통계조사팀장은 "4차 대유행 확진자 수가 더 많고 거리두기 단계도 높아졌지만, 작년과 비교했을 때 거리두기 단계가 좀 완화된 영향이 있는 것 같다"며 "백신 접종이 진행되고 있다는 점도 소비심리 하락 폭이 작년보다는 줄어든 요인"이라고 전했다.

취업기회전망CSI(87)는 코로나19 유행으로 경제회복 기대 심리가 악화되면서 16포인트 떨어졌고, 연내 기준금리 인상 가능성을 한은이 언급하면서 금리수준전망CSI는 2포인트 오른 126을 기록했다.

전국 아파트 매매가격 오름세가 지속되면서 주택가격전망CSI는 2포인트 오른 129를 기록했다. 주택가격전망CSI는 지난 2월(129) 이후 가장 높은 수준으로, 올해 초 하락하는 듯 하다가 최근 3개월 연속 올랐다.

한편 지난 1년간의 소비자물가상승률에 대한 인식은 전월대비 0.1%포인트 오른 2.3%를 기록했다. 향후 1년간 기대인플레이션은 전월과 동일한 2.3%였다.

