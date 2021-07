황선우, 남자 100m 자유형 준결승 진출…'47초97'로 한국신기록(종합)

[아시아경제 최동현 기자] 황선우(18·서울체고)가 자유형 100m 예선에서 한국 신기록을 세우고 준결승에 진출했다.

황선우는 27일 일본 도쿄 아쿠아틱스 센터에서 열린 2020 도쿄올림픽 경영 남자 자유형 100m 예선 7조 경기에서 47초97을 기록했다. 이는 한국 신기록이다. 황선우가 지난 5월 국가대표 선발전에서 세운 종전 한국 기록 48초04를 0.07초 단축했다.

황선우는 이미 지난해 11월 경영 국가대표 선발전에서 박태환이 보유중이었던 종전 한국 기록을 48초25로 갈아치운 뒤 계속해서 기록 경신을 이어가고 있다.

이날 7조에서 경기를 치른 황선우는 2위를 차지했으며, 전체 9개조 출전선수 70명 중에서는 6위에 올라 16명이 겨루는 준결승에 올랐다.

준결승은 28일 오전에 개최되며 상위 8명 안에 들면 29일 오전 결승전에서 메달에 도전한다. 한국 선수가 올림픽 자유형 100m 결승에 오른 적은 아직 없다.

