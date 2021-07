[아시아경제 최동현 기자] 이다빈에 이어 인교돈(29·한국가스공사)도 태권도 4강에 안착했다.

인교돈은 27일 일본 지바 마쿠하리메세 A홀에서 열린 2020 도쿄올림픽 태권도 남자 80kg급 8강전에서 루슬란 자파로프(카자흐스탄)과 맞대결에서 10-2로 이겼다.

초중반 경기는 팽팽했다. 1라운드에 탐색전 속에서 1득점을 올린 인교돈은 2라운드에 몸통 공격을 허용한 데 이어 감점까지 받아 동점 상황까지 몰렸다.

인교돈은 2-2로 맞선 3라운드에서 승부를 걸었다. 인교돈의 주먹 공격이 연속으로 통했고 헤드 공격도 주효했다. 막판 순식간에 점수차를 8점까지 벌려 승리를 거머쥐었다.

