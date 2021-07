[아시아경제 황윤주 기자] 현대제철 현대제철 004020 | 코스피 증권정보 현재가 53,400 전일대비 1,200 등락률 +2.30% 거래량 1,583,209 전일가 52,200 2021.07.27 14:58 장중(20분지연) 관련기사 [컨콜] 현대제철 "철근 수요 견조…고철 가격 투명하게 반영"현대제철, 2분기 영업익 5453억원…전년比 3795%↑[컨콜] 현대제철 "특수강 흑자전환…품질도 경쟁사와 동등해져" close 은 2021년 2분기 실적 컨퍼런스콜에서 "현재 해외 수출하는 강판 가격 협상을 진행중으로, 단가와 원가 인상분을 반영할 계획"이라며 "우호적인 환경에서 협상을 진행 중"이라고 27일 밝혔다.

이어 "3분기에는 국내향 강판 가격 협상을 진행한다"며 "국내향 강판 가격에도 원가 인상을 최대한 반영할 계획"이라고 설명했다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr