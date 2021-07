남태윤-권은지, 혼성 10ｍ 공기소총 동메달 결정전 진출

[아시아경제 최동현 기자] 사격 국가대표 남태윤(23·보은군청)-권은지(19·울진군청)가 10m 공기소총 혼성 단체전에서 동메달 결정전에 진출했다.

남태윤-권은지는 27일 일본 도쿄 아사카 사격장에서 열린 2020 도쿄올림픽 10m 공기소총 혼성 단체전 본선 2차전에서 3위를 차지했다. 이번 경기에서 남태윤이 208.5점, 권은지가 209.0점을 쏴 합계 417.5점을 기록했다.

혼성 본선 2차전은 20분간 남녀 각각 20발을 쏴 순위를 결정한다. 8팀 중 4위 안에 들면 메달 가시권이다. 1·2위는 금메달 결정전에, 3·4위는 동메달 결정전에 오른다.

남태윤-권은지는 본선 2차전 4위를 기록한 세르게이 카멘스키-율리아 카리모바(러시아올림픽위원회·ROC)와 동메달을 놓고 결전을 벌인다.

금메달 결정전에는 본선 2차전 1위 양하오란-양첸(중국)과 2위 루카스 코제니스키-메리 캐럴린 터커(미국)가 진출했다.

