영광사랑상품권, 내달부터 10% 할인 판매

[영광=아시아경제 호남취재본부 이전성 기자] 전남 영광군(군수 김준성)은 지역경제 활성화를 위해 추석 명절을 앞두고 영광사랑상품권을 기존 5% 할인에서 5%가 추가된 10% 할인된 가격으로 판매한다고 27일 밝혔다.

이번 특별 할인은 추석 명절 전 달과 추석 명절이 속한 달인 내달 1일부터 9월 30일까지이다.

지류형 상품권(영광사랑상품권)의 경우 관내 농?축?신협 및 새마을금고 등 32개소의 금융기관에서 신분증과 현금만 있으면 개인별로 월 50만원 한도에서 구매가 가능하며 해당기간 동안 월 최대 5만원의 할인혜택을 누릴 수 있다.

카드형 상품권(영광사랑카드)의 경우 모바일폰 앱스토어에서 지역화폐 통합 앱(App)‘그리고’를 설치 후 카드를 발급받아 충전하면 월 50만원 한도에서 최대 5만원의 인센티브를 추가로 받게 된다.

군은 이번 명절 특별할인과는 별개로 영광사랑카드에 한해 연중 10% 특별인센티브를 지급, 코로나19 확산으로 위축된 골목상권 활성화에 최선을 다하고 있다.

군 관계자는 “추석 명절을 앞두고 지역상품권을 활용해 할인 혜택도 받고 코로나19로 어려워진 지역경제에 보탬이 될 수 있도록 군민과 기관·단체의 많은 협조를 바란다”고 말했다.

