'채용비리 의혹' LG전자, 외국인은 러브콜

[아시아경제 지연진 기자] LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 164,000 전일대비 1,000 등락률 +0.61% 거래량 154,898 전일가 163,000 2021.07.27 11:14 장중(20분지연) 관련기사 LG전자, 반려동물 가구 위한 공기청정기 신제품 출시실적 발표 앞두고 혼조세 빠진 코스피…장 초반 하락 전환휴대폰 접는 LG전자…무선이어폰 '톤프리'로 새판 짠다 close 가 '채용비리' 의혹에 휩싸인 가운데 외국인들의 매수세로 견고한 주가 흐름을 보이고 있다.

27일 한국거래소에 따르면 LG전자는 지난 19일부터 전날까지 외국인 순매수 종목 1위를 기록했다. 이 기간 외국인들은 LG전자 주식 2161억원(132만9488주) 상당을 순매수했다. 이어 우리금융지주(1880억원)와 포스코(POSCO, 1359억원), 한국금융지주(870억원) 등의 순이었다.

앞서 LG전자는 2014년 최고인사책임자(CHO) 주도 아래 ‘GD(관리대상) 리스트’라는 문건을 만들어 2019년까지 사회 유력인사들의 친인척과 지인 채용청탁을 관리했다는 의혹이 지난 19일 제기됐다. 유력 인사의 청탁으로 채용된 직원이 100명에 달한다는 내용이다. 하지만 외국인들은 이튿날부터 순매수 행진을 이어갔고, 이 기간 주가는 3.49% 상승했다. LG전자는 올해초 모바일사업 철수 소식이 전해지며 급등한 뒤 내림세로 등락을 거듭했지만, 지난 5월부터 점진적인 우상향을 보였다. 올해 2분기 시장 전망치를 밑도는 실적이 발표된 이달 7일부터 외국인들은 순매도에 나섰고, 주가는 5% 넘게 빠지기도 했다.

다만 외국인들은 전날부터 LG전자에 대해 순매도로 전환, 향후 주가 흐름이 주목된다. 참여연대는 전날 LG전자 이사회에 유력인사 채용 청탁관리의 인지 여부와 부정채용 관련 재발방지를 위한 내부통제 거버넌스 개선방안 마련여부, 부정채용 해결을 위한 책임자 문책 및 부정채용 입사 취소, 피해자 구제 조치 여부 등을 묻는 질의서를 보냈다.

참여연대는 "LG전자는 ESG위원회를 신설하는 등 기업윤리를 강조했는데 부정채용 발생으로 인해 기업이 사회와 맺은 약속을 스스로 저버린 것과 다름없다"며 "기업 경영진을 감시, 감독해야 할 이사회와 컴플라이언스 조직의 책임을 묻고 기업의 비윤리적·불법적 경영운영에 대한 재발방지 등을 촉구한다"고 강조했다.

