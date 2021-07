서춘수 함양군수 코로나19 선제적 능동적 대응 당부

군민 동참 철저한 방역 당부·엑스포 성공개최 시설물·콘텐츠 준비 만전



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 서춘수 함양군수가 간부회의에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 지역 내 확산을 막기 위한 사회적 거리두기 3단계 상향에 따른 선제적 능동적 대응을 당부했다.

군은 26일 오전 서 군수 주재로 간부회의를 개최하고 각 부서별 추진할 중요 현안사업에 대해 보고하고 사업 추진을 위한 각 부서의 협조를 이끌어 냈다.

서 군수는 “최근 코로나19 확산에 따른 불가피한 조치로 사회적 거리두기 단계를 3단계로 격상하게 됐다”며 “지역 내 추가확산을 막고 어려움을 겪는 군민들에게 희망을 줄 수 있도록 선제적 능동적으로 대응해 달라”라고 강조했다.

이어 “철저한 역학조사와 후속된 조치를 통해 군민들이 빠르게 일상으로 복귀할 수 있도록 조금만 더 노력해 달라”라고 전하고 “수도권 방문이나 불필요한 외출 자제, 안심콜 이용 등 군민의 적극적인 동참 속에 방역체계를 다잡아야 할 것”이라고 강조했다.

이 외에도 서 군수는 본격적인 무더위 속 온열질환 및 물놀이 등 안전사고 예방, 청렴도 향상, 인구늘리기 등 당면 현안업무 추진에도 철저를 기해줄 것을 요청했다.

서 군수는 “엑스포 개최가 46일 앞으로 다가온 만큼 관련 시설물과 콘텐츠 등에 대해 부서별 착실한 준비와 점검이 필요하다”며 “코로나19의 어려운 상황이지만 군민과 관람객에게 힐링을 선물할 수 있는 엑스포가 되도록 최선을 다해 달라”라고 주문했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr