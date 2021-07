[아시아경제 유현석 기자] 인공지능(AI) 전문기업 솔트룩스는 기관투자자를 대상으로 총 200억원 규모의 전환사채(CB)와 신주인수권부사채(BW)를 발행한다고 26일 밝혔다.

솔트룩스는 메타버스, 바이오, 법률, 케이팝 등 다양한 분야의 스타트업에 투자를 진행하며 미래성장 가치를 확보해 나가고 있다. 또 대규모 인수·합병(M&A)을 통한 전략적 사업 확대를 모색하고 있다. 이와 함께 신규 AI 글로벌 서비스 개발에도 박차를 가하고 있다.

회사관계자는 "솔트룩스는 이미 확보하고 있는 상당한 규모의 현금 자산에 더해 이번 CB, BW를 발행함으로써 사업 포트폴리오 강화 및 글로벌 사업 등 미래 성장동력을 확보할 것"이라며 "실질적 사업 성장을 가속화시킬 것"이라고 말했다.

