[아시아경제 임춘한 기자] 제일기획 제일기획 030000 | 코스피 증권정보 현재가 25,050 전일대비 50 등락률 -0.20% 거래량 231,716 전일가 25,100 2021.07.26 15:30 장마감 은 26일 연결 기준 올해 2분기 영업이익이 721억원으로 전년동기대비 34.03% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 공시했다.

매출은 7901억원으로 전년동기대비 22.91% 증가했고, 순이익은 552억원으로 65.12% 늘었다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr