[아시아경제 박현주 기자] 재일교포 3세인 유도 국가대표 안창림(27·KH그룹 필룩스)이 강한 체력을 앞세워 도쿄 올림픽 준결승에 진출했다.

안창림은 26일 도쿄 지요다구 무도관에서 열린 유도 남자 73kg급 8강전에서 토하르 부트불(이스라엘)을 절반승으로 제압하고 4강에 올랐다. 앞선 32강, 16강에서 모두 골든스코어를 치른 안창림은 이번에도 정규시간 4분 동안 결과를 내지 못했다. 안창림은 연장 초반 2번 연속 업어치기를 시도하며 분위기를 반전시켰다. 이어 되치기, 업어치기를 계속 구사하며 분전을 펼치다가 2분26초 시도한 안다리 후리기 기술에 성공하며 절반을 얻었다.

박현주 기자 phj0325@asiae.co.kr