비수도권 비중 40% 넘었다…작년 대구 대유행 이후 처음

또 뒤늦게 내일부터 3단계 격상

1318명 확진, 일요일 역대 최다

"델타 변이 이번주 50% 넘을듯"

[아시아경제 서소정 기자] 국내 코로나19 확진자가 1300명대로 일요일 기준 역대 최다를 기록한 가운데 비수도권 확진자가 국내발생 환자의 40%를 넘어섰다. 비수도권 확진자 비중이 40%를 웃돈 것은 ‘1차 대유행’ 이후 처음이다.

26일 중앙방역대책본부에 따르면 이날 0시 기준 신규 확진자는 1318명으로 국내발생이 1264명, 해외유입 사례는 54명으로 집계됐다.

신규 확진자는 1400명대였던 전날보다 소폭 내려왔지만 일요일 확진자 기준으로 가장 많은 규모다. 종전 최다 기록은 지난주 일요일 1251명으로 1주일 만에 또다시 최다 기록을 갈아치웠다.

수도권 확진자는 서울 339명, 경기 343명, 인천 67명 등 749명으로 국내발생 환자의 59.3%를 차지했다. 수도권 지역발생 확진자 수가 700명대로 내려온 것은 지난 13일 이후 13일 만이다. 정부는 수도권 확산세를 꺾기 위해 ‘사회적 거리두기’ 최고 단계인 4단계를 이날부터 내달 8일까지 2주 더 연장했다.

수도권 확산세는 정체 국면인 반면 비수도권에서는 유행이 빠른 속도로 퍼지고 있다. 이날 비수도권 신규 확진자는 515명으로 국내발생의 40.7%를 차지했다.

대전 인구 10만명당 확진자 발생 비율 4명 초과…경기·인천보다 높아

비수도권 비중은 지난 18일 31.6%로 처음 30%를 넘어선 데 이어 8일 연속 30%대를 기록한 뒤 이날 처음으로 40%대까지 치솟았다. 비수도권 비중 40%대는 지난해 초 대구·경북 중심의 ‘1차 대유행’ 이후 처음이다.

부산 83명, 경남 75명, 대전 71명, 충남 61명, 대구 60명 등 전국 곳곳에서 두 자릿수 확진자가 속출했다.

손영래 중앙사고수습본부 사회전략반장은 이날 백브리핑에서 "비수도권은 지역별 편차가 큰데, 그중 대전·충청·부산·경남·제주·강원에서 빠르게 확진자가 늘고 있다"며 "특히 대전은 인구 10만명당 확진자 발생 비율이 4명을 초과해 경기와 인천보다 높다"고 말했다.

비수도권 확진자가 6일 연속 500명대를 이어가자 정부는 비수도권을 27일부터 거리두기 3단계로 일괄 격상한다.

이재갑 한림대 강남성심병원 교수는 "수도권 유행 당시 전문가들이 ‘풍선효과’를 우려해 비수도권 단계 격상 필요성을 거듭 강조했으나 3단계 격상 조치가 또 한발 늦었다"면서 "7월 말 8월 초 여름 휴가 성수기를 맞아 수도권·비수도권 간 이동이 활발해지면서 당분간 확산세가 꺾이기 쉽지 않을 것"이라고 지적했다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr