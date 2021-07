삼성화재, 자녀 아토피부터 산모 당뇨까지 보장 '마이리틀파트너'

[아시아경제 오현길 기자] 삼성화재 삼성화재 000810 | 코스피 증권정보 현재가 217,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 220,500 2021.07.26 08:10 장시작전(20분지연) 관련기사 "불법 주정차 유발사고 3년간 4700여건…행정처분 강화해야"삼성화재, 시니어 생태계 플랫폼 투자…헬스케어 서비스 확대삼성화재, 풍수해보험도 다이렉트로…주택·소상공인 대상 close 는 자녀보험 신상품 '마이 리틀 파트너'를 출시했다고 26일 밝혔다.

태아부터 30세까지 가입 가능하며, 보험기간은 30, 40, 50년까지 선택 가능하다. 만기 이후에도 자동 갱신을 통해 100세까지 보장을 받을 수 있다.

태아 가입 시 아토피 진단, 인공와우이식수술 등 특약을 신설했다. 또 질병입통원수술비 등 담보에서 선천성질환에 의한 것도 보장받을 수 있는 담보도 더했다.

태아보험을 가입하는 산모를 위한 보장도 확대했다. 임신기간 적지 않은 산모가 걱정하는 임신성 당뇨, 태반조기박리 진단에 대해서도 각각 최대 30만원과 100만원을 보상한다.

납입면제 확장형 상품도 새롭게 선보인다. 갱신 이후에도 갱신 전 납입면제 혜택을 그대로 적용 받을 수 있다. 통상 납입면제 사유가 발생하면 갱신 전까지 납입면제를 적용받더라도 갱신 이후에는 보험료를 재납입해야 했다.

삼성화재 관계자는 "태아부터 30세까지 자녀보험 가입을 원하는 다양한 고객을 위해 특약 선택의 폭을 넓히고자 했다"며 "고객이 필요로 하는 보험을 지속적으로 선보이도록 노력할 것"이라고 밝혔다.

