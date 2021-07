경북도, 포항·경산·의성 '스마트 하수도 시스템' 국비 495억 확보

포항시, 상습 침수지역에 ICT 기반 대응시스템 구축

경산시·의성시, 공공하수처리시설에 ICT 감시시스템

[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 경북도는 환경부 사업인 '스마트 하수도 관리체계 구축사업'에 포항시, 경산시, 의성군이 선정돼 총사업비 717억원(국비 495억, 지방비 222억)을 확보했다고 25일 밝혔다.

스마트 하수도 관리체계 구축사업은 하수처리 전과정에 대한 ICT 기반의 실시간 모니터링, 원격 제어관리, 지능화 등 스마트 하수도 관리체계를 구축하는 사업이다.

환경부에서 지난해 9월에 수요 조사를 실시해 사업별 심사를 거쳐 전국 13개 시·도 33개소가 최종 선정됐다. 경북은 포항시, 경산시, 의성군이 선정돼 국비 495억 원을 확보하게 됐다.

이에 따라 포항시에서는 '산바'(2012년) '차바'(2016년) '콩레이'(2018년) 등 잇단 태풍으로 인한 저지대 침수, 도로침수 및 주택 침수피해가 발생 지역을 중심으로 ICT 기반 스마트 도시침수 대응체계가 140억 원(국비 98억, 지방비 42억)을 들여 구축된다.

또한 주거 밀집지역인 죽도동·해도동·상대동 일원 하수도 악취를 근본적으로 차단하기 위한 ICT 기반 실시간 악취관리 시스템을 설치하기 위해 국비 350억원이 투입된다.

2000년 준공 이후 지속적으로 처리시설을 확장한 경산 공공하수처리시설(시설용량 4만㎥/일)과 2003년 준공한 의성군의 의성공공하수처리시설(시설용량 8000㎥/일)에는 하수도 자산관리 선도 사업에 각각 국비 18억원, 12억원이 투입된다.

이와 별도로 의성군의 의성공공하수처리시설에는 ICT 기반 계측·감시시스템, 디지털 기반 의사결정 지원체계 구축 등 스마트 하수처리장 선도사업을 위해 32억원(국비 16억, 지방비 16억)이 추가 지원된다. 의성공공하수처리시설은 의성군민의 25%(1만3000명) 정도가 사용하는 중요 시설물이다.

최영숙 경북도 환경산림자원국장은 "노후한 지역 하수도에 스마트 관리체계를 구축해 지역주민들의 민원해소 및 정주여건을 개선하는 등 스마트 경북을 만들기 위해 최선을 다하겠다"고 전했다.

