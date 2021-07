부산은행, 10월 안면인식 비대면 실명확인 서비스 출시

신분증 사진과 촬영한 얼굴을 비교하여 간편하게 비대면 계좌개설 가능

[아시아경제 박선미 기자] BNK부산은행이 오는 10월 비대면 계좌개설 및 보안카드·OTP 발급이 가능한 ‘안면인식기술을 활용한 비대면 실명확인 서비스’를 출시할 계획이라고 23일 밝혔다.

금융위원회 금융규제 샌드박스 혁신금융서비스에 지정된데 따른 것으로, 새롭게 선보일 이번 서비스는 은행 직원 없이도 실명 확인이 가능하다는 것이 특징이다. 기존의 비대면 실명 확인은 은행 직원과 고객 간 영상통화 방식을 거쳐야 했다.

고객이 부산은행 모바일뱅킹에서 실명확인증표 사진과 실제 촬영 화면을 안면인식 시스템으로 대조해 본인 확인 절차가 진행된다. 부산은행은 서비스 도입으로 영상통화에 익숙하지 않은 금융취약계층의 비대면 금융거래 편의성과 위·변조 방지기술 적용으로 실명 확인의 정확성을 높인다는 계획이다.

부산은행 디지털전략부 김지민 부장은 “금융 취약계층 및 기존 비대면 실명확인 방식에 불편함을 느꼈던 고객에게 더욱 편리한 서비스를 제공할 수 있을 것으로 기대된다”며 “앞으로도 고객 편의는 물론 안전한 혁신금융서비스를 제공해 고객 만족도를 더욱 높여 나가겠다”고 전했다.

