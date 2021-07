[아시아경제 이정윤 기자] 집합금지 조치에도 심야에 영업을 하던 서울 강남구의 한 유흥주점에서 직원과 손님이 무더기로 적발됐다.

23일 경찰 등에 따르면 서울 강남경찰서는 지난 21일 오후 10시 50분께 강남구 삼성동의 한 유흥주점에서 20대 업주 A씨와 종업원, 손님 등 모두 63명을 감염병예방법 위반 혐의로 적발했다.

"유흥주점이 영업하고 있다"는 신고를 받고 출동한 경찰은 소방당국과 함께 잠긴 출입문을 열고 들어가 불법영업 사실을 확인했다.

경찰은 적발된 손님 등의 집합 금지 위반 사항을 관할 구청에 통보했다고 밝혔다.

한편, 수도권에서는 정부의 사회적 거리두기 4단계 조치에 따라 유흥시설 영업이 금지된 상태다.

