‘영업금지’ 딴데서 지키겠죠 … 확진자 역대 기록 깬날 ‘예약·소등’ 영업한 부산 주점서 32명 단속

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 역대 최다 감염자 발생 기록을 갈아치우는 날 부산지역 일부 유흥주점과 일반주점들은 ‘영업금지’를 어긴 손님들을 받다 단속됐다.

영업금지 조치가 발령된 유흥주점에선 몰래 주점을 운영했고, 영업시간을 어긴 일반주점은 바깥 불을 끄고 영업하다 술 마시던 손님들이 잇따라 적발됐다.

부산경찰청은 지난 22일 오후 8시부터 23일 오전 2시까지 부산지역 유흥업소 160개소를 점검한 결과 몰래 영업한 업소 4곳을 확인해 업주와 손님 32명을 단속했다고 밝혔다.

경찰에 따르면 전날 오후 9시 40분께 사하구 한 유흥주점에서는 예약된 손님만 출입시킨 뒤 문을 걸어 잠그고 비밀 영업을 하다가 적발됐다.

이 업소에는 업주와 손님 등 15명이 있었던 것으로 확인됐다.

해운대 해수욕장 인근 한 유흥주점에서도 문을 걸어 잠그고 영업을 하다가 적발됐다.

업주와 손님 등 11명이 감염병예방법 위반으로 단속됐다.

북구의 일반주점 2곳 등에서는 유흥접대부를 낀 술판을 벌렸다 업주와 종업원 등 6명이 단속됐다.

경찰은 “매일 단속반과 기동대를 투입해 부산 유흥가에 대해 특별 단속을 한다”며 방역 수칙 위반 행위에 대해 엄정 대응 방침을 밝혔다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr