[아시아경제 장효원 기자] 라이프시맨틱스가 강세다. 코로나19로 사회적 거리두기가 격상되며 원격의료와 메타버스 관련 수혜가 부각된 영향으로 풀이된다.

23일 오전 9시47분 현재 라이프시맨틱스는 전일 대비 5.41% 상승한 1만5600원에 거래되고 있다.

라이프시맨틱스는 의료정보 기술과 인공지능(AI)을 이용한 디지털 헬스 플랫폼을 운용하고 있다. 라이프시맨틱스는 스마트폰 애플리케이션으로 원하는 진료과목을 선택하면 전문의와 연결되는 시스템을 구축하고 있다. 현재 해외 거주 교포들을 상대로 현지 사정에 맞게 처방하는 서비스를 시범 운영하고 있다.

특히 코로나19 이후 비대면 진료 활성화가 기대되며 원격의료 정책 관련 모멘텀이 부각됐다. 또 사회적 거리두기가 4단계로 격상되며 메타버스를 활용한 원격의료 기대감도 커졌다.

