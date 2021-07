이재명 "'노회찬의 꿈' 만큼은 꼭 이루겠다"

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 이재명 경기도지사가 고 노회찬 정의당 대표 3주기를 맞아 "든 자리보다 난 자리가 크다"며 "더 닮아가려고 애쓰겠다"고 전했다.

이 지사는 23일 페이스북에 노회찬 대표 생전 모습을 올린 뒤 "벌써 3년. 노회찬 대표님이 떠나셨던 그 해 여름도 참 무더웠다"며 "국회 영결식에 함께했던 조문객들께서 흐르는 땀에 눈물 콧물을 닦아내느라 분주하셨던 기억이 난다"고 당시를 회고했다.

이어 "든 자리보다 난 자리가 크다. 여지없이 부재가 존재를 더 크게 증명한다"며 "최근 들어 우리 정치가 국민들을 유쾌하게 했던 적은 언제였나 돌아보면 그렇다. 답답한 때마다 명철한 비유로 현안을 정리해주시던 모습도 그립다"고 덧붙였다.

특히 "저보다 훨씬 더 세상을 사랑하고 보통사람의 설움에 분노하셨을 노 대표님이 항상 부러웠다"며 "그러나 '노회찬의 정치'에는 언제나 웃음과 따뜻함이 그윽했고, 좌충 우돌하던 저에게는 늘 동경의 대상이었다"고 높이 평가했다.

나아가 "(노회찬 대표님은)단 한 번도 국민을 가르치려 들지 않았고, 농부가 밭을 탓하지 않듯, 절대 대중과 싸우지 않아야 한다고 자주 말씀하셨다"며 "주권자를 대하는 그 겸허한 자세가 곧 살가운 유머와 포용의 원천이었을 것"이라고 했다.

이 지사는 "(오늘은)천진난만한 표정의 사진을 보며 대표님을 그리워하는 날"이라며 "노회찬의 꿈 만큼은 반드시 이루겠다. 모든 일하는 사람들이 존중받는 세상, '투명인간'들을 위한 정치, 국민 누구나 악기 하나 씩은 다룰 수 있는 나라를 기필코 만들겠다"고 약속했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr