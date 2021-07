[아시아경제 성기호 기자] 카카오뱅크의 ‘휴면예금·보험금 찾기’ 서비스의 지급금액이 출시 이틀 만에 11억원을 넘어섰다.

카카오뱅크는 23일 “지난 21일 오전 9시에 문을 연 서비스에 이틀 간 17만 명이 조회했고 5만 8000건의 휴면예금과 휴면보험금이 원권리자에게 지급됐다”고 밝혔다. 고객은 1인당 평균 3만 381원의 휴면예금과 휴면보험금을 찾아갔고 최고 지급금액은 약 910만원이다.

카카오뱅크 계좌 개설 고객이 이용할 수 있는 이 서비스는 한번에 휴면예금과 휴면보험금까지 간편하게 조회하고 신청할 수 있다.

