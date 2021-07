"현장 체험 통해 소셜벤처에 대한 인식 개선"

기술보증기금, 제1기 소셜벤처 서포터즈 활동 성료

[아시아경제 김철현 기자] 기술보증기금(이사장 정윤모, 이하 기보)은 소셜벤처에 대한 인식 개선과 홍보 확대를 위해 실시한 '제1기 소셜벤처 서포터즈' 활동을 성공적으로 마무리했다고 23일 밝혔다.

소셜벤처 서포터즈는 기보 청년인턴 중 11명을 선발해 약 2개월간 기보 직원과 함께 우수 소셜벤처기업을 방문하는 방식으로 운영됐다. 서포터즈들은 13개의 우수 소셜벤처를 방문한 후 4건의 관련 행사를 포함해 총 27건의 체험기를 작성하고, 기보 공식 소셜벤처 서포터즈·청년기술평가체험단 전용 포스트 등에 게재했다.

기보는 중소벤처기업부와 함께 지속성장 가능한 사회적가치 실현체계 조성을 위해 소셜벤처 개념을 정립하고 판별 가이드라인을 마련한 바 있다. 2019년부터는 소셜벤처 육성사업을 통해 전국 소셜벤처 실태조사와 평가시스템을 구축하고 전용 보증상품을 개발하는 등 종합지원체계를 구축하고 있다.

백경호 기보 이사는 "소셜벤처의 개념과 지원근거를 마련하는 벤처기업육성에 관한 특별조치법 개정에 맞춰 전국 우수 소셜벤처 홍보와 인식 제고를 위해 소셜벤처 서포터즈를 시행했다"면서 "취약계층 고용, 자원 선순환 등 사회적 문제를 해결하는 소셜벤처가 다양한 분야, 지역으로 확산될 수 있도록 생태계 활성화를 지속 추진할 계획"이라고 말했다.

