김홍빈 대장 아내 "남편, 분명히 살아 있을 것…中 국경 넘을 수 있다면 귀환하리라 믿는다"

[아시아경제 나예은 기자] 히말라야 14좌를 완등하고 하산 중 실종된 김홍빈(57) 대장의 아내가 조속한 수색을 호소했다.

김 대장의 아내는 22일 광주시장애인체육회관에서 기자들과 만나 "(후배와의) 마지막 통화는 의식이 명확하고 정확한 판단이 가능하다고 들었다. 마지막까지 희망의 끈을 놓지 않으려고 한다"며 "현지 기상이 나빴는데 좋아진 만큼 헬기가 (김 대장이 추락한 지점인) 중국 국경을 넘을 수 있다면 반드시 귀환하리라 믿는다"고 말했다.

준비된 원고를 읽던 그는 감정이 복받친 듯 울먹이기도 했다.

그는 "현재 김 대장의 실종 위치는 중국 쪽으로 확인되고 있다. 그런데 중국 정부의 허가가 늦어져 수색하지 못하고 있는 상황이다"라며 "중국 지역이라 승인 없이 갈 수 없다. 외교부와 파키스탄 정부가 중국 정부의 헬기 비행 허가가 이뤄질 수 있도록 적극적으로 노력해 주길 바란다"고 부탁했다.

한편 현재 한국 외교부 요청으로 파키스탄 육군 항공구조대 헬기 2대가 브로드피크 인근 도시 스카르두에서 대기 중인 것으로 전해졌다.

전문 등산대원과 의료진이 포함된 중국 연합 구조팀도 사고 현장 인근 지역에 도착했지만, 현지 기상이 유동적이라 조난 후 나흘째인 이날도 구조 헬기가 뜨기 어려운 상황인 것으로 알려졌다.

앞서 열 손가락이 없는 장애 산악인 김 대장은 지난 18일 파키스탄 브로드피크 정상 등정에 성공한 뒤 하산하던 중 7900m 지점에서 빙벽(크레바스) 아래로 추락한 뒤 연락이 끊겼다.

나예은 인턴기자 nye8707@asiae.co.kr