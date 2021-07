NH농협생명,'TM보험 스마트 고객확인 서비스' 혁신금융서비스 지정

전화 모집 방식에 모바일 청약 결합

[아시아경제 기하영 기자]NH농협생명은 'TM보험 스마트 고객확인 서비스'가 금융위원회 금융규제 샌드박스 혁신금융서비스에 지정됐다고 22일 밝혔다. 약 8개월간의 개발 기간을 거쳐 내년 3월에 이 서비스를 정식 오픈할 예정이다.

TM보험 스마트 고객확인 서비스는 TM보험상품 모집인의 전화설명과 함께 모바일로 상품 내용을 보고 고객이 직접 보험을 가입하는 서비스다. 모집인은 고객 확인과 상품 가입권유 단계를 거친 후 고객 스마트폰으로 URL을 전송한다. 고객은 모바일로 전송된 보험계약 서류를 확인하고 전자서명 등을 해 언제 어디서나 보험에 가입할 수 있다.

또 가입어시스트 기능을 탑재해 상품 내용을 반복 확인·청취가 가능하다. 궁금한 사항이나 추가 설명이 필요한 부분이 발생하면 실시간으로 모집인과 연결해주고 원하는 시간에 상담 예약도 가능하다.

그간 TM보험은 가입 시 모든 과정을 녹취해야 하는 규제가 있어 고객과 모집인 모두 60분 이상의 장시간 통화가 필수적이었다. NH농협생명은 이번 혁신금융서비스 지정으로 규제 특례를 받아 장시간 통화의 불편함을 해소할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

김인태 대표이사는 "TM보험 스마트 고객확인 서비스를 통해 고객과 모집인 모두 편리한 서비스를 누릴 수 있도록 전사 차원의 적극적인 지원과 노력을 기울일 것"이라며 "이번 혁신금융서비스 지정은 혁신적인 디지털 금융사로 한 단계 더 나아가는 계기가 됐다"고 말했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr