‘브레이크’ 풀린 부산, 3일 연속 최다 확진 기록 깼다

20일 97명 → 21일 107명 → 22일 116명

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산의 코로나19 신규 확진자가 하루 만에 또 역대 기록을 깼다. 3일 연속 기록을 경신하는 무서운 확산세다.

수영구 실내운동시설과 동래구 목욕탕 등 다중이용시설에서 n차 감염이 발생하면서 확진자 수가 우려했던 상승 곡선을 탔다.

부산시는 22일 오후 기준 116명의 신규 확진자가 발생했다고 밝혔다. 지난 20일 97명, 21일 107명에 이어 사흘 연속 최다 확진 기록을 쓰고 있다.

이날 확진자 가운데 19명은 수영구 실내운동시설에서 나왔다. 이용자 10명과 관련 접촉자 9명이 추가로 확진됐다. 지금까지 누적 확진자는 30명(이용자 19명, 직원 2명, 관련 접촉자 9명)으로 늘었다.

부산시 방역 관계자는 “환기가 제대로 되지 않는 밀폐된 공간에서 격렬한 운동을 한 데다 에어컨을 틀고 장시간 머무르다 보니 감염률이 높아진 것으로 보인다”고 말했다.

동래구 목욕탕에서는 11명의 추가 확진자가 나와 누적 확진자는 17명으로 늘었다.

사하구 고등학교에서는 학생 1명과 접촉자 6명이 추가됐다. 유흥시설에선 종사자 2명과 이용자 1명이 확진됐고, 노래연습장은 관련 접촉자 2명이 감염됐다.

감염경로를 아직 밝혀내지 못한 깜깜이 확진자는 22명이다.

현재 부산시는 사회적 거리 두기 3단계를 적용하고 있다. 정부 규정에 따라 부산에서는 137명 이상의 확진자가 3일 이상 나오면 거리 두기 격상도 검토될 전망이다.

방역 관계자는 “사회적 거리 두기 격상은 확진자 숫자가 어느 정도에 도달했을 때 기계적으로 변경하는 것은 아니고, 감염 추세를 보고 종합적으로 판단하는 것”이라며 “시 자체는 물론 중대본과도 깊이 논의하고 있다”고 말했다.

