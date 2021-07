금속활자 발견된 공평동에 국내 최대 '유적전시관' 들어선다

서울시, 종로구 공평동 15·16지구 정비계획안 결정

국내 최대 규모…2025년 공개 예정

[아시아경제 김혜민 기자] 재개발 사업을 추진하다 금속활자가 출토된 서울 종로구 공평동에 국내 최대 규모의 유적전시관을 짓기로 했다. 문화재를 전면 보존함과 동시에 기부채납에 따른 인센티브를 부여하는 등 개발 사업은 차질없이 추진될 전망이다.

서울시는 21일 제9차 도시계획위원회를 열어 종로구 인사동 87번지 일대 공평동 15·16 재개발 구역 내에 총면적 4745㎡ 규모의 전시관을 조성하는 정비계획안을 결정했다고 22일 밝혔다.

이는 도심 내에 있는 육의전 박물관(505㎡)의 9.4배, 서울시청 내 군기시 유적전시실(882㎡)의 5.38배, 공평 1·2·4지구 유적전시관(3818㎡)의 1.25배에 달하는 규모다.

공평 15·16지구는 2019년 서울시 도시·건축혁신 시범사업지로 선정되면서 재개발이 진행됐다. 해당 지구에는 정비와 존치가 조화를 이루는 '혼합형' 정비수법이 도입됐으며 지난해 이미 사업시행계획인가를 거치고 시공사까지 선정하는 등 진행속도가 빨랐다.

하지만 지난해 3월부터 시작된 문화재 조사를 통해 배수로와 옛길, 주거지 등 보존가치가 높은 매장문화재를 발굴했다. 최근에는 훈민정음 창제 당시의 동국정운식 표기가 반영된 금속활자와 천문시계, 물시계 등 조선의 과학적 우수성을 확인할 수 있는 금속 유물이 출토되면서 사업이 잠정 중단된 상태였다.

문화재청은 발굴 유적에 대한 보존이 필요하다고 판단했고, 이에 서울시는 기부채납을 통해 전시관을 조성하되 용적률을 높이는 인센티브를 부여하는 식으로 정비계획을 수정했다. 이른바 '공평 룰'로 2015년 공평동 1·2·4지구에 처음 적용된 뒤 이번이 두번째다.

이에 따라 용적률은 기존 803%에서 1052%로 상향되고, 높이는 70m(지하 8층~지상 17층)에서 104m(지하 8층~지상 25층)로 높아진다. 전시관은 유구가 발굴된 처음 위치인 신축건물 지하 1층 전체에 조성된다. 접근성과 시각적 개방감을 극대화해 지상 근린생활시설과 분리되지 않고 복합적으로 연계되도록 했다. 건물은 2025년 완공 예정이다.

서성만 균형발전본부장은 "이번 결정을 통해 낙후된 도심을 활성화할 뿐 아니라 발굴된 역사유적과 유물들이 도심 상업시설과 유기적으로 소통하며 역사 문화 도심에 걸맞은 도시 공간이 창출될 것으로 기대된다"고 말했다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr