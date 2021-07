청해부대 270명 포함에 신규 확진 1842명… 또 역대 최다 확진

[아시아경제 이춘희 기자] 22일 국내 코로나19 신규 확진자 수가 역대 최다치인 1842명을 기록했다. 21일 1784명으로 일주일 만에 최다치가 바뀐 지 하루 만이다. 지역발생 확진자는 다소 감소했지만 청해부대 확진 장병 270명이 이날부로 확진자 통계에 포함되면서 전체 확진자는 크게 늘었다.

질병관리청 중앙방역대책본부는 22일 0시 기준 코로나19 누적 확진자가 전날보다 1842명 늘어난 18만4103명이라고 밝혔다. 신규 확진자의 감염경로는 지역발생 1533명, 해외유입 309명으로 집계됐다. 거리두기 단계 조정의 핵심 지표인 주간 평균 지역발생 확진자 수는 1426.6명으로 31일만에 하락세로 반전됐다.

지역별로는 지역발생 확진자의 64.4%인 987명의 확진자가 수도권에서 발생했다. 서울 494명(32.2%), 경기 363명(23.7%), 인천 130명(8.5%) 등이다.

비수도권에서도 546명의 확진자가 확인돼 이틀 연속 500명대 확진을 기록했다. 특히 전체 지역발생 대비 비수도권의 비중이 35.6%까지 급증했다. 지역별로는 ▲부산 102명 ▲대구 38명 ▲광주 11명 ▲대전 81명 ▲울산 25명 ▲세종 10명 ▲강원 47명 ▲충북 28명 ▲충남 39명 ▲전북 4명 ▲전남 18명 ▲경북 29명 ▲경남 90명 ▲제주 24명의 확진자가 확인됐다.

해외유입 확진자는 309명이 나왔다. 지난 20일 귀국한 청해부대 소속 장병들의 검사 결과가 21일 나오면서 270명의 확진자가 아프리카에서 유입된 검역 과정에서 확인된 내국인 확진자로 분류됐다. 이를 포함하면 전체 해외유입 확진자 중 290명은 검역 과정에서, 19명은 지역에서 확인됐다. 내국인은 284명이고 외국인은 25명이다.

전날 하루 총 검사 건수는 13만283건이다. 수도권에 마련된 임시 선별검사소에서는 7만6490건의 검사가 진행돼 신규 확진자 354명이 확인됐고, 비수도권 임시 선별검사소에서는 8548명이 검사를 받아 26명이 확진됐다.

사망자는 2063명으로 전날 대비 3명 늘었고, 위중증 환자는 214명으로 전날보다 4명이 증가했다.

한편 코로나19 백신 접종은 이날 0시 기준 13만9214명이 신규 접종을 받았다. 이에 따른 1차 누적 접종자는 1658만3044명이다. 인구 대비 접종률은 32.3%다. 백신 별로는 아스트라제네카(AZ) 476명, 화이자 13만8738명이다.

접종 완료자는 전날보다 2만3593명 늘어난 672만3004명이다. 2차 접종의 인구 대비 접종률은 13.1%다. AZ 백신 1차 접종자 중에서는 5302명이 AZ 백신으로 2차 접종을 받았고, 8878명은 화이자 백신으로 2차 교차 접종을 받았다. 화이자 백신만으로는 7894명이 추가 접종 받아 376만6506명이 접종을 완료했다. 모더나도 2503명이 추가 접종을 받았다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr