일주학술문화재단, '일주 수학 심포지엄 2021' 후원

[아시아경제 황윤주 기자] 태광그룹 일주학술문화재단(일주재단)이 창업주 고(故) 일주(一洲) 이임용 회장의 탄생 100주년을 기념해 기초과학분야인 수학 연구를 후원한다.

일주재단은 포스텍 수학연구소와 수리 데이터과학 연구소(POSTECH MINDS)가 공동주관하는 '일주 수학 심포지엄 2021'을 후원한다고 22일 밝혔다.

일주수학학교는 '함수해석학'과 '수리 데이터과학'을 주제로 7월 21일부터 23일까지 포스텍 수리과학관에서 진행한다. 일주재단은 세계 석학들이 모이는 일주수학학교를 2009년부터 16년째 후원하고 있다. 후원 금액도 총 2억4000만원에 달한다.

또 다른 프로그램인 '일주-포스텍 마인드 워크숍'은 지난 7월 6일부터 9일까지 온라인으로 진행됐으며, '일주-MINDS 데이터과학 집중연구학교(POSTECH)'도 8월 9일부터 20일까지 온라인으로 개최될 예정이다. 밀도드리의 수학적 분석과 인공지능 음악회인 '일주-포항AI風流 연주회'는 7월 29일 서울JCC아트센터에서 진행된다.

한편 일주재단은 젋은 수학자들이 다양한 연구 동향을 배울 수 있도록 '수학' 한 분야에서만 꾸준히 지원을 해오고 있으며, 올해 일주재단 해외박사과정 선발에서도 물리학분야 장학생 2명을 선발하는 등 수학과 기초과학에 대한 지원을 아끼지 않고 있다.

