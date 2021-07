전남소방, 폭염 속 냉방기 사용 '축사화재' 예방 주의 당부

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남소방본부(본부장 마재윤)가 여름철 폭염 냉방기 사용 증가로 인한 축사화재 예방에 각별한 주의를 당부했다.

21일 전남소방에 따르면 최근 3년간 158건의 도내 축사 화재가 발생했으며 중 여름철(7월~9월) 축사 화재는 39건으로 전체의 24.6%를 차지했다.

전기적 요인과 부주의가 각각 50.6%(80건)과 29.1%(46건)로 전체 축사화재의 79.7%를 차지하고 여름철 역시 전기적 요인이 58.9%(23건), 부주의가 15.3%(6건)으로 74.3%를 차지하고 있다.

지난 19일 순천시 별량면 한 계사에서 화재가 발생해 계사 3개 동이 전소되고 태양광 설비와 집기류가 소실되어 4억 6000여만원의 재산피해가 발생했다.

전남소방은 오는 23일부터 내달 31일까지 도내 3299개소 중 대형축사 위주로 소방서별 자체 선정해 및 화재안전컨설팅 및 기동순찰을 추진한다.

소방차량을 이용해 1일 1회 취약시간대인 오후 1~4시 사이 축사 주변 도보순찰 및 소방용수시설을 점검하고, 불필요한 전원 차단 및 노후 콘센트 교체 등 화재안전 컨설팅을 실시한다.

마재윤 소방본부장은 “여름철 폭염으로 인해 냉방기 사용 증가로 전기과부하로 인한 화재발생이 염려된다”며 “축산농가는 구조상 급격히 불이 확산되는 문제점이 있어 관계자 스스로 안전수칙을 지켜 화재를 예방해 달라”고 말했다.

