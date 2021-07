“내 당직 때 죽지 마, 너희만 손해야”…육군 중사 폭언 논란

[아시아경제 문혜원 기자] 강원도 한 육군 부대에서 간부가 병사들에게 폭언을 일삼았다는 주장이 제기됐다.

21일 '육군훈련소 대신 전해드립니다(육대전)'에 게시된 글에 따르면 A중사는 사단 내에서 극단적 선택을 한 사건이 일어나자 부하 병사들을 집합시켜 "내 당직 때 극단적 선택을 하지 말아라. 너희만 손해다"라는 발언을 했다.

제보에 따르면 A중사는 또 "너희가 페미(페미니스트의 줄임말)냐", "당직 때 아프지 마라, 귀찮게 하면 내가 악마가 될 수 있지 않냐", "내가 부모도 아니고 왜 이렇게 애처럼 구냐"라는 등 발언을 했다.

이와 관련해 군 관계자는 "현재까지 A중사의 부적절한 발언이 일부 확인됐다"며 "즉각 분리 후 추가 조사를 진행하고 있으며 조사 결과에 따라 관련 법규에 따라 엄정하게 처리할 예정"이라고 밝혔다.

제보자는 "너무 무섭고 하루하루가 힘들다"고 호소했다.

