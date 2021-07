여야 2차 추경 23일 처리 노력...상임위원장 문제는 결론 못 내

[아시아경제 전진영 기자] 여야는 오는 23일 국회 본회의에서 2차 추가경정예산(추경)안을 처리키로 한 기존 합의를 재확인했다.

윤호중 더불어민주당 원내대표와 김기현 국민의힘 원내대표는 21일 오전 박병석 국회의장 주재로 회동한 뒤 이같은 의견을 모았다.

윤 원내대표는 회동이 끝난 뒤 기자들과 만나 “추경 처리는 여야가 예결소위 논의 결과를 보며 23일 본회의 처리를 하기 위해 노력하기로 했다”고 전했다.

김 원내대표는 “추경 문제에 대해 국회의장은 가급적 23일까지 처리했으면 좋겠다고 했다. 우리 당은 가급적 빨리 처리한다는 입장”이라며 “세부 내용을 살필 상황이 있을 수 있어 가능성을 열어두지만 최대한 빨리 처리한다는 입장이다”라고 강조했다.

이날 회동에서는 상임위원회 배분 문제도 논의됐지만 여야는 끝내 결론을 찾지 못하고 22일 다시 의장 주재 회동을 갖기로 했다.

