삼성전자, 8월11일 갤럭시 언팩 개최…공식 발표

[아시아경제 조슬기나 기자] 삼성전자가 오는 8월11일 하반기 전략 스마트폰을 공개하는 '갤럭시 언팩' 행사를 개최한다.

삼성전자는 21일 오전 배포한 '삼성 갤럭시 언팩 2021(Samsung Galaxy Unpacked 2021: Get ready to unfold)' 초대장을 통해 이 같은 사실을 공식화했다. 갤럭시 언팩은 미국 동부시간 기준으로 8월11일 오전 10시에 진행된다. 한국 시간 기준으로는 같은 날 오후 11시부터다. 삼성전자 뉴스룸, 홈페이지 등을 통해 생중계된다.

삼성전자는 "모든 일상의 경험을 극대화 해주며 모바일 혁신의 다음 장(next chapter)을 열 최신 갤럭시 기기를 공개한다"고 예고했다.

이날 삼성전자가 공개한 초대장에는 이번 언팩에서 데뷔할 것으로 예상돼 온 '갤럭시Z폴드3', '갤럭시Z플립3' 등 신형 폴더블 스마트폰을 형상화한 이미지가 담겨있다. 내달 언팩에서는 신형 폴더블폰 외에도 스마트워치 '갤럭시워치4' 시리즈, 무선이어폰 '갤럭시버즈2' 등이 함께 공개될 전망이다.

한편 삼성전자가 공식 발표한 언팩 개최 시기는 그간 해외 IT팁스터 등을 통해 유출된 일자와 동일하다. 앞서 인공지능(AI) 비서 '빅스비'를 통해 "다음 언팩 날짜는 언제야?"라고 물으면 "지금 나오는 소리에 귀 기울여보세요"라는 답변과 함께 '8월11일'을 뜻하는 모스부호가 나오는 것으로 확인되기도 했다.

