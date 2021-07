탁송차량이 공공근로 나서던 노인 3명 덮쳐…승용차 10대와 잇달아 충돌도

[아시아경제 박현주 기자] 승용차 탁송 차량이 횡단보도와 건너편 차량을 잇달아 덮쳐 3명이 숨지는 사고가 발생했다.

20일 오전 8시56분쯤 전남 여수시 광무동 한재사거리에서 승용차 탁송 차량이 횡단보도를 넘어 승용차 10대와 잇달아 충돌했다. 이 사고로 노인 3명이 사망하고 행인 9명이 중경상을 입었다.

사망한 A씨(80) 등은 공공근로에 나선 노인들로 근무 장소를 옮기기 위해 일행과 함께 길을 건너다 사고를 당했다. 부상자들은 여수 전남병원과 제일병원 등으로 이송돼 치료를 받고 있다.

사고 당시 승용차 6대를 실은 탁송 차량은 내리막길에서 우회전하던 중 횡단보도를 넘어 건너편에 있던 차량 10대를 잇달아 들이받은 뒤 멈춰 섰다.

횡단보도는 시장을 이용하는 주민과 상인이 자주 이용하는 곳이어서 인명 피해가 컸던 것으로 알려졌다. 이 도로에서는 지난 3월13일에도 내리막길을 달리던 4.5t 화물차가 시설물을 들이받아 운전자가 중상을 입기도 했다.

여수시는 긴급 대책회의를 열고 사고 상황을 파악하는 한편, 빈소 마련과 보험 등 지원에 나서기로 했다.

경찰과 소방당국은 탁송 차량이 브레이크가 파열돼 사고가 난 것으로 보고 사고 원인 조사에 착수했다. 탁송 차량 운전자는 교통사고 처리 특례법 위반 혐의로 입건됐다.

