이준석 "공직자자격 시험 '변동없다'…끄트머리 사례 들고오지 마라"

SNS 통해 공약 이행 의지 천명

"쇄신경쟁에서 이겨야 대선 승리"



[아시아경제 나주석 기자] 이준석 국민의힘 대표는 20일 전당대회 공약이었던 ‘공직자 자격시험’을 추진하겠다는 뜻을 거듭 밝혔다.

이 대표는 이날 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "공직후보자 기초자격시험에 대해서 여러 가지 이야기를 만들어내는 분들이 있다"며 "제가 처음 전당대회 공약으로 언급했을 시점부터 내용에 변함은 없다"고 밝혔다.

그는 "물론 우리가 시도하는 새로운 변화는 지금까지 많은 것을 누렸던 사람들의 기득권 해체를 전제로 한다"며 "구체제의 관성에 젖은 분들은 위협을 과장하고 끄트머리 사례를 강조한다"고 지적했다.

이 대표는 "주로 예로 드는 ‘의정활동은 잘 할 수 있으나 기초적인 자격시험은 통과할 수 없는 사람’이라는 끄트머리 사례를 들지 않았으면 좋겠다"면서 "‘운전면허 시험은 통과할 수 없으나 운전 잘할 수 있는 사람’과 비슷하게 들린다"고 꼬집었다.

그는 "대한민국의 지방자치단체를 감사하는 지방의원들의 역량이 치열하게 9급 공무원을 준비하는 젊은 세대의 노력과 열정에 비해 부족하다면 우리는 뭔가 잘못 생각하고 있는 것"이라며 "뼈를 깍는 쇄신안으로 대선 승리를 향해 경쟁해야 할 상황에서, 조금 상황이 나아졌다고 해서 쇄신이 아닌 세신으로 끝내려는 사람들이 있어서는 안 된다"고 주장했다.

이어 "이 쇄신경쟁에서 이슈를 선도하고 민주당은 따라올 수 없는 속도를 보여주는 것이 최고의 대선 전략"이라고 주장했다.

앞서 이날 김재원 국민의힘 최고위원은 이 대표의 공약인 ‘공직후보자 자격시험’과 관련해 "최고위원들 거의 전원이 반대"한다고 전했다.

