광주은행, ESG 경영 우수기업에 금리 우대 혜택 제공한다

대출 신상품 ‘ESG SUPPORT LOAN’ 출시

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주은행(은행장 송종욱)은 ESG 경영 우수기업에 대한 금리우대 혜택을 제공하는 대출 신상품 ‘ESG SUPPORT LOAN’을 출시한다고 20일 밝혔다.

환경(Environment)·사회(Social)·지배구조(Governance) 각 분야에서 ESG 경영 강화를 통해 상생협력을 실천하는 우수기업에 최대 0.4%p 금리우대 혜택을 지원하는 공익형 상품 ‘ESG SUPPORT LOAN’은 지역기업의 지속가능경영을 지원하고, 녹색금융 및 포용금융을 실천하고자 출시됐다.

환경 분야에서는 신재생에너지·친환경제품 제조 및 유통·폐기물 재활용 업체의 시설자금과 운전자금을 지원한다.

사회·지배구조 분야에서는 사회적 경제 기업, 대표이사가 모범납세자인 기업, 장애인 의무고용률이 50% 이상인 기업, 직원 이직률을 고려해 선정한 기업을 대상으로 시설자금과 운전자금을 지원한다.

최근 광주은행에서 발행한 1000억원 규모의 ESG 채권을 통해 조달된 자금 중 일부를 ‘ESG SUPPORT LOAN’ 지원에 사용할 계획이다. 이를 통해 앞으로 ESG 경영을 실천해 나가는 기업에 대한 금융지원을 지속적으로 강화해나갈 예정이다.

송종욱 광주은행장은 “코로나19 팬데믹과 기후변화 등의 대재난으로 인해 전 세계의 트렌드로 자리잡고 있는 ESG 경영을 우리지역 기업들과 함께 실천함으로써 지역사회에 긍정적 영향력을 전파하고, 지속가능한 기업으로 함께 상생발전해 나가고자 이번 ‘ESG SUPPORT LOAN’ 출시에 힘을 쏟았다”며 “광주·전남 대표은행의 사명감으로 지역밀착경영과 포용금융을 실천해 이익 이상의 가치를 추구하는 ESG 경영 전파에 앞장서겠다”고 말했다.

