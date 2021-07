세상 밖으로 나온 '이건희 컬렉션' 국민 품으로...

21일 국립현대미술관·국립중앙박물관서 개막

‘위대한 문화유산을 함께 누리다 - 고 이건희 회장 기증 명품전’과 ‘MMCA이건희컬렉션 특별전 : 한국미술명작’ 언론공개회가 20일 용산 국립중앙박물관과 종로 국립현대미술관 서울관에서 각각 열렸다. 청동기부터 조선시대에 이르기까지 교과서에서나 보던 한국 고미술품들이 수두룩했다. 문화유산을 모으고 보존하는 일은 인류 문화의 미래를 위한 우리 모두의 시대적 의무라고 했던 이건희 회장의 수집 철학과 방대한 스펙트럼을 한 눈에 볼 수 있다.

이건희 컬렉션은 오는 21일 국립중앙박물관과 국립현대미술관에서 처음으로 일반에 공개된다. 이번 특별전은 수도권 거리두기 4단계를 철저히 준수한 가운데 별도의 예약을 통해 무료로 관람할 수 있다. 특별전에 전시된 작품들을 모아본다.

