"보양식 레시피 제안" 홈플러스, 중복 맞이 '신선 할인전'

[아시아경제 김유리 기자] 홈플러스는 중복(21일)을 맞아 각종 보양식 레시피를 제안하고, 그에 맞는 신선한 식재료를 저렴하게 선보인다고 20일 밝혔다.

복날 대표음식인 삼계탕 재료를 저렴하게 내놓는다. ▲국내산 생닭(700g)은 3마리 구매 시 9990원(1마리 3990원)에 제공하며 ▲간편한 손질 문어(250g) 1만900원 ▲깐녹두(1kg, 페루산) 7990원 등을 2만개 한정 판매한다. 90g 이상으로 선별한 완도전복(3마리, 정상가 1만2500원)은 마이홈플러스 멤버십 회원에게 20% 할인 혜택을 제공해 1만원에 선보인다.

삼계탕의 진한 국물을 만드는데 도움을 주는 ▲온가족 삼계재료 모음(100g, 4990원) ▲깊은 향을 더해주는 황기(80g, 4990원) ▲찹쌀과 견과가 함께 들어있는 한가족 삼계모음(250g, 4990원) 등 삼계재료 3종을 3개 구매 시에는 1000원 할인(교차구매 가능) 혜택을 제공한다.

'씨없는 수박'과 '유명산지 수박'은 행사카드(신한·삼성카드) 결제 시 3000원 할인 판매한다.

오는 21일까지 닭고기부터 전복, 낙지, 문어, 장어, 깐마늘, 수삼, 찹쌀, 삼계재료 등 '복날'과 관련된 상품 100여종을 대상으로 행사카드(신한·삼성카드)로 2만원 이상 구매하는 고객을 대상으로 3000원 상품권을 증정한다.

