CNN, 내년 스트리밍 서비스 출범

[아시아경제 조유진 기자] 미국 CNN 방송이 내년부터 스트리밍 서비스를 시작하며 온라인동영상서비스(OTT) 시장 공략을 본격화한다.

19일(현지시간) CNN은 스트리밍 서비스 ‘CNN+’를 제공하기 위해 프로듀서, 엔지니어, 마케팅 담당자 등 약 450명을 채용하고 수십개의 프로그램을 선보일 것이라고 공식 발표했다.

내년 1분기 중 미국을 시작으로 서비스될 예정이며, 하루 8~12시간 분량의 프로그램이 준비된다.

CNN+는 케이블 뉴스 가입자를 위한 기존 TV 프로그램과는 별도로, 속보보다는 기획성 뉴스를 다룰 예정이다.

기후변화나 우주, 인종 등 심층적인 주제를 다루는 프로그램을 선보일 계획이며, 구독료 등 세부 사항은 추후 공개한다.

제프 저커 CNN 사장은 성명을 통해 “CNN은 1980년 케이블 뉴스를 고안했고, 1995년 온라인 뉴스가 무엇인지 규정했으며, 이제는 소비자에게 직접 다가가는 스트리밍 서비스를 통해 뉴스가 무엇이 될 수 있는지를 넓혀가는 발걸음을 뗐다”고 했다.

CNN+의 최고디지털책임자(CDO) 앤드루 모스는 “1980년 6월 CNN을 창립한 이후, CNN에 있어 가장 중요한 출시”라고 강조했다.

CNN의 이 같은 도전은 코로나19로 인한 극장폐쇄와 재택근무 증가로 넷플릭스 같은 OTT 시장이 급성장한데 따른 것이다.

갑자기 커진 시장을 선점하기 위해 전통 미디어 강자들이 하나둘씩 신규 서비스를 론칭하며 경쟁이 치열해지고 있다.

현재 글로벌 OTT 시장에서 경쟁하는 기업은 넷플릭스를 비롯해 아마존 프라임 비디오, 디즈니플러스, 애플TV, 피콕, 홀루, HBO맥스, 파라마운트 플러스 등 8개사가 넘는다.

