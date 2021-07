[e공시 눈에 띄네] 코스피-19일

<장 마감 후 주요 공시>

◆ 한창 한창 005110 | 코스피 증권정보 현재가 1,650 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 1,427,670 전일가 1,650 2021.07.19 15:30 장중(20분지연) 관련기사 한창, 큐브앤컴퍼니 지분 7.3% 취득 [e공시 눈에 띄네] 코스피-16일“대선주자 1위”와 삼성전자 최대 수혜주 close =지분인수를 통한 경영참여를 위해 50억원 규모 큐브앤컴퍼니의 주식 취득 결정

◆롯데제과=오는 29일 오후 4시 기업설명회 개최

◆ 비케이탑스 비케이탑스 030790 | 코스피 증권정보 현재가 9,930 전일대비 200 등락률 +2.06% 거래량 164,510 전일가 9,730 2021.07.19 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]비케이탑스, 중국 폴리실리콘 기업에 수출금지 결정…전 세계 태양광 공급망 영향[기로의 상장사]하이트론씨스템즈, 500억 조달… 새 최대주주는 누구?③비케이탑스, 50억 규모 전환사채 발행 결정 close =운영자금 조달 목적으로 70억원 규모 사모 전환사채 발행 결정

◆ 아이에스동서 아이에스동서 010780 | 코스피 증권정보 현재가 55,600 전일대비 800 등락률 -1.42% 거래량 65,247 전일가 56,400 2021.07.19 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [자금조달]아이에스동서, 사업구조 재편 결과 ‘차입부담’ 가속아이에스동서, 316억 규모 인천 서구 복합물류센터 공사 수주아이에스동서, 1283억 규모 주택재개발정비사업 공급계약 체결 close =울산 뉴시티 에일린의 뜰 1차 수분양자에 495억원 규모 채무보증 결정

◆ 현대에너지솔루션 현대에너지솔루션 322000 | 코스피 증권정보 현재가 30,800 전일대비 350 등락률 -1.12% 거래량 26,452 전일가 31,150 2021.07.19 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-28일현대에너지솔루션, 1Q 영업익 15억원…전년比 57% 감소현대에너지솔루션, 글로벌 태양광 수요 개선으로 실적 회복 기대 close =올해 2분기 매출 1463억원으로 전년 동기 대비 34.5% 증가, 영업이익 29억원으로 같은 기간 대비 81.1% 늘었다고 공시

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr