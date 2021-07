[아시아경제 임혜선 기자] 국민의힘 소속 원희룡 제주지사가 25일 대선 출마를 공식 선언한다.

19일 정치권에 따르면 원 지사는 당초 지난 11일께 지사직을 사퇴하고 대선 출마를 선언할 계획이었지만, 코로나19 확산세가 거세지면서 당분간 지사직을 유지하기로 결정한 것으로 알려졌다.

