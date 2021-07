19일 오후 6시까지 서울 코로나19 신규 확진자수 326명

[아시아경제 임혜선 기자] 19일 0시부터 오후 6시까지 서울에서 코로나19 신규 확진자수가 326명으로 잠정 집계됐다고 서울시는 밝혔다. 같은 시간대로 비교해 전날(372명)보다 46명 적다.

서울의 하루 확진자 수는 이달 6일부터 500명 넘게 치솟아 17일까지 583→550→503→509→509→403→417→638→519→570→562→523명을 기록했다. 확진자 수가 전날 동시간대보다 줄어든 것은 지난 주말 검사인원이 평일 대비 급감한 영향으로 분석된다.

19일 오후 6시까지 신규 확진자 중 해외 유입은 5명, 국내 감염은 321명이었다.

집단감염에서 나온 추가 확진자는 관악구 사우나 7명, 광운대·연세대 아이스하키부 7명, 동작구 종교시설 6명, 강서구 직장 2명, 기타 집단감염 13명 등이다.

집단감염으로 관리되지 않는 선행 확진자 접촉 감염은 169명, 감염경로가 불명확해 조사 중인 경우는 117명이다. 이 시각 기준 서울의 코로나19 누적 확진자 수는 5만8천972명으로 잠정 집계됐다.

