靑 "소마 공사 막말 후 분위기 '회의적' 변화…日 적절한 후속조치 취하라"(종합)

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령의 도쿄올림픽 계기 방일을 하지 않기로 결정한 청와대가 소마 일본 대사관 공사의 '막말' 이후 청와대 내부 분위기가 회의적으로 바뀌었다고 밝혔다. 이번 결정의 주요 이유 중 하나가 소마 공사의 막말이었다는 뜻으로 해석된다. 일본 측에는 '적절한 후속조치'를 촉구했다.

청와대 관계자는 19일 서면브리핑에서 소마 공사의 '막말'이 방일하지 않기로 한 결정에 영향을 미쳤는지 여부를 묻는 취재진의 질문에 "용납하기 어려운 발언이었다"며 이같이 말했다.

이 관계자는 "국민 정서를 감안해야 했다. 이후 청와대 내부 분위기도 회의적으로 변화했다"며 이 발언이 결정에 영향을 미쳤다는 점을 에둘러 확인했다.

소마 일본공사는 문 대통령의 외교행위를 '자위행위(마스터베이션)'에 비유해 파문을 일으켰으나 일본 정부는 주한 일본대사와 관방장관이 유감을 표했을 뿐, 아직 어떠한 공식 징계 발표도 하지 않은 상황이다.

청와대 관계자는 "일본 정부가 이번 사안의 심각성을 인식해 주한일본 대사가 매우 유감스럽다는 공식 표명에 이어, 오늘 오전 일본 정부 차원에서 관방장관이 기자회견을 통해 매우 유감스럽다고 발표한 것에 주목한다"며 "일본 정부는 적절한 후속 조치를 조속히 취해야 할 것이며, 향후 이러한 불미스러운 일이 재발되지 않도록 해야 할 것"이라고 말했다.

또 다른 결렬의 원인으로 언급된 '성과'에 대해서는 "외교적 협의이기 때문에 구체적으로 밝히기는 어렵다"며 "궁극적인 목표는 관계 복원이었으나 아직 더 논의가 필요한 상황"이라고 밝혔다.

정부는 앞으로도 계속 일본과의 대화 노력을 해 나가겠다는 방침이다. 청와대 관계자는 "한일 관계의 미래지향적 발전을 위해 이번 정부 임기 말까지 계속 일본과 대화 노력을 해 나가고자 한다"며 "한일 정상 간 만나게 될 기회가 있기를 바란다. 이번이 좋은 기회로 기대를 했는데 아쉬움이 크다"고 말했다.

도쿄올림픽 개막식에는 황희 문화체육관광부 장관이 한국 정부 대표단 대표 자격으로 참석할 예정이다.

한편 이 관계자는 청해부대 내 코로나19 확진자가 대규모로 발생한 데 대해 "국방부에서 적극적으로 조치하고 있으니 지켜봐 달라"며 "국방부는 청해부대 34진 장병들의 신속한 치료와 안전한 귀국을 위해 가용한 모든 대책을 강구하여 역량을 집중하고 있다"고 밝혔다.

이어 "해외에서 우리 국민의 생명과 재산을 보호하기 위해 헌신하고 있는 파병 장병들의 안전을 위해 앞으로도 최선을 다할 것"이라고 덧붙였다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr