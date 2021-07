산청군 전통 한지공예 교육 … 농촌 사랑연구회 회원 대상

전통문화 기술 보존과 전수를 위해 마련



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 산청군농업기술센터는 오는 22일까지 농촌 사랑연구회 회원 46명을 대상으로 전통 한지공예 교육을 진행한다고 19일 밝혔다.

이번 교육은 전통문화 기술 보존과 전수를 위해 마련됐으며, 참여자들은 고생한 지 기법을 배우게 된다.

고생한지 기법은 검은색 한지를 탈색시켜 오래된 것 같은 효과를 내는 전통 기법의 하나다.

손이 많이 가고 작업시간도 길지만 전통 한지의 멋스러움을 즐길 수 있는 것은 물론 실생활에서도 다양하게 활용할 수 있다.

산청농업기술센터 관계자는 “앞으로도 지속적인 농업인 교육을 통해 전통문화 기술 전수를 추진해 나갈 것”이라며 “농촌의 삶에 활력을 불어넣는 프로그램이 되도록 힘쓰겠다”고 말했다.

한편 생활개선회 전직 회장으로 구성된 농촌 사랑연구회는 지난 2006년부터 농업인 생활개선을 위한 다양한 활동을 펼치는 등 지역을 위해 봉사하고 있다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr